Eine Frau übernimmt die 007: Warum Bond trotzdem männlich bleibt

Broccoli: Mann nicht in Frau umwandeln

In britischen Medien und bei Buchmachern wurden in den vergangenen Monaten immer wieder unterschiedliche Kandidaten gehandelt. Sicher ist laut Broccoli aber nur, dass es keine Frau werden wird. "Wir sollten neue Rollen für Frauen schaffen, anstatt einfach einen Mann in eine Frau umzuwandeln", sagte sie und beendete damit Spekulationen, dass Lynch die Rolle von Craig übernehmen wird.

Lynch selbst hatte zudem im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur versichert, es werde keine "#MeToo-Version" von James Bond geben. "Ich glaube, das gibt es nicht", sagte die gebürtige Londonerin.

"No Time To Die" ist der 25. James-Bond-Film. Nach mehreren Verschiebungen, zuletzt wegen der Coronavirus-Pandemie, soll der Agententhriller nun am 31. März 2021 in die Kinos kommen.