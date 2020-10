Sean Connery ist tot: Der beste James Bond

Nachdem er aus dem Dienste Ihrer Majestät ausgeschieden war, warf Connery das Haarteil ab, was seinem Status als Sexsymbol nichts anhaben konnte. In dem Gaunerstück „Verlockende Falle“ (1999) hielt man ihn mit knapp 70 immer noch für attraktiv genug, einen Meisterdieb zu spielen, der die 40 Jahre jüngere Catherine Zeta-Jones als Liebhaber umwirbt.

Mit dem großen Erfolg von „Sag niemals nie“ konnte Connery eine neue Generation an Zusehern für sich gewinnen. Er brillierte vor allem in Mentor-Rollen, etwa in der Bestseller-Verfilmung „Der Name der Rose“ (1986) – in der auch Helmut Qualtinger auftritt – als Mönch William von Baskerville. Einen weisen Lehrmeister gab er auch in Brian De Palmas Gangster-Thriller „Die Unbestechlichen“, was ihm seine erste und einzige Oscar-Nominierung einbringen sollte.