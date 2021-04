Wildes Gerücht um Demi Moore

NW behauptet in Berfung auf angebliche Insider, dass die Schauspielerin versucht habe, Willis während der Quarantäne zurückzuerobern. "Sie findet, dass ihre alten Gefühle für ihn wieder erwachen", so eine mutmaßliche Quelle über Demi Moore. Deswegen soll sie geplant haben, "ihm weiterhin zu zeigen, dass ihre Familie ihn braucht". Heming soll von Moores vermeintlichen Absichten nichts geahnt haben, so das Klatschmagazin weiter.

Glauben will man das Gerücht aber nicht so recht. Demi Moore soll sich mit Bruce Willis' aktueller Ehefrau blendend verstehen. Sie nahm sogar am 10-jährigen Hochzeitsjubiläum ihres Ex-Mannes mit Emma Heming teil. Die bösen Spekulationen scheinen Moore zu missfallen. Sie ließ das Gerücht nun über ihren Sprecher als "Unsinn" erklären.