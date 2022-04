Jada Pinkett Smith: Zur Hochzeit mit Will Smith gezwungen?

Nachdem Will Smith bei den Oscars dem Komiker Chris Rock w├Ąhrend der Preisverleihung eine Ohrfeige verpasste, weil dieser sich einen Witz ├╝ber Jada Pinkett Smith erlaubt hatte, sorgten Rapper August Alsinas n├Ąchste Karriere-Pl├Ąne im Zusammenhang auf Familie Smith f├╝r Aufsehen. Der Musiker hatte vor Jahren eine Aff├Ąre mit Will Smiths Ehefrau und will ein Enth├╝llungsbuch ├╝ber seine Beziehung mit Jada ver├Âffentlichen. Ein Video einer ├Ąlteren Aussage der 50-J├Ąhrigen findet sich nun erneut in den Schlagzeilen.

Jada Pinkett Smith wollte Will Smith nicht heiraten

Jada Pinkett Smith erinnerte sich in einem wieder aufgetauchten Clip aus ihrer Show "Red Table Talk" daran, wie sie bei ihrer "schrecklichen" Hochzeit mit Will Smith "den verdammten Gang hinunter geweint" hatte.