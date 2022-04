Jada Pinkett Smith: Rapper will in Enthüllungsbuch über Affäre auspacken

Es scheint nicht ruhiger um Will Smith und seine Ehefrau zu werden. Als wäre die Familie Smith aufgrund der Oscar-Ohrfeige aktuell nicht bereits genug in den Negativ-Schlagzeilen, will Rapper August Alsina nun auch noch ein in einem Enthüllungsbuch über seine Affäre mit Jada Pinkett Smith auspacken.

Rapper August Alsina plant Buch über Affäre mit Jada Pinkett Smith

Das hat Jada und Will Smith wahrscheinlich gerade noch gefehlt - Rapper August Alsina dürfte die Aufmerksamkeit um den Oscar-Preisträger aktuell zu seinem Vorteil nutzen wollen. Aufgrund der medialen Präsenz rund um den "King Richard"-Darsteller häufen sich die lukrativen Angebote an den Musiker, der ein Enthüllungsbuch über seine Affäre mit Jada Pinkett Smith veröffentlichen will.