Will Smith: Bittere Konsequenzen nach Ausraster bei den Oscars

Besonders auf "Bad Boys 4" warteten bereits viele Fans gespannt. Doch wie es aktuell aussieht, sollte man Will Smith durch seinen Auftritt bei den Oscars nicht allzu bald in einem neuen Film auf der Kino-Leinwand erwarten. Sowohl die Produktion der "Bad Boys"-Fortsetzung als auch Smiths Netflix-Projekt "Fast and Loose" sollen durch den Zwischenfall gestoppt worden sein, wie The Hollywood Reporter in einem Artikel schrieb. Auch andere Projekte sollen nun auf unbekannte Zeit pausiert worden sein.

Ob Smiths Apple+ Drama "Emancipation" wie geplant im Laufe des Jahres ver├Âffentlicht wird, scheint ebenfalls nicht mehr klar zu sein. Ein Erscheinungstermin wurde bisher noch nicht bekannt gegeben und weder Netflix noch Apple+ wollten sich gegen├╝ber The Hollywood Reporter zu ihren weiteren Pl├Ąnen mit Will Smith ├Ąu├čern.

Will Smith: Zukunft seiner Karriere in Gefahr?

Dass sich sein Ausraster langfristig auf Will Smiths Karriere auswirken k├Ânnte, bezweifeln brancheninterne Personen allerdings stark. Evan Nierman, CEO der Krisen-PR-Agentur Red Banyan, behauptete gegen├╝ber Newsdesk, Smith w├╝rde so schnell nicht verschwinden: "Will Smith ist zu gro├č, um gecancelt zu werden, selbst nachdem er vor zig Millionen Menschen einen Angriff im Live-Fernsehen begangen hat." Nierman f├╝gte hinzu: "Er wurde bereits wegen seines Status als A-List-Promi besonders behandelt, einschlie├člich der Erlaubnis, trotz seines Gewaltausbruchs bei der Preisverleihung bleiben zu d├╝rfen."