Oscar-Produzent: Polizei hätte Will Smith festnehmen können

Der Produzent der Oscar-Show, Will Packer, hat sich erstmals öffentlich zu dem Ohrfeigen-Eklat bei den 94. Academy Awards geäußert. Die Polizei habe in der Oscar-Nacht deutlich vermittelt, dass sie Will Smith wegen "Körperverletzung" hätte festnehmen können, sagte Packer in der Sendung "Good Morning America".

Chris Rock lehnte Anzeige ab

Die Polizei habe dem Komiker Chris Rock dargelegt, dass er Anzeige gegen Smith erstatten könnte. Rock habe dies aber abgelehnt, sagte Packer.