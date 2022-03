Ungesehenes Video: Jada Pinkett Smith lachte über Will Smiths Ausraster

Weil er einen Witz über die Glatze seiner Ehefrau Jada Pinkett Smith gemacht hat, die an kreisrundem Haarausfall leidet, kassierte US-Komiker Chris Rock auf der Oscar-Bühne eine Ohrfeige von Will Smith. Nun ist ein Video in den sozialen Medien aufgetaucht, das zeigt, wie Jada auf den Vorfall reagierte.

Jada Pinkett Smith lachte nach Vorfall

Nachdem ihr Ehemann auf die Bühne gestürmt war, um Rock eine zu knallen, wurde die Schauspielerin lachend im Publikum gesichtet.

Den bisher ungesehenen Moment teilte ein TikTok-User in Form eines Videos im Netz. Darin ist zu sehen, wie Smith nach dem unschönen Vorfall zu seinem Platz zurückkehrt, während Rock witzelt: "Wow, Will Smith hat mich einfach umgehauen."