Will Smith: Der wahre Grund für seinen Ausraster?

Als sich Chris Rock auf Kosten Jada Pinkett Smiths bei den Oscars amüsierte, tickte Will Smith völlig aus. Rock hatte sich in seiner Funktion als Oscar-Moderator scherzhaft zu den abrasierten Haaren Pinkett Smiths geäußert, die unter kreisrundem Haarausfall leidet - woraufhin ihr Mann wütend auf die Bühne stürmte und seinem Kollegen eine schallende Ohrfeige verpasste. Kurz nach dem Vorfall gewann der Schauspieler den Oscar als bester Hauptdarsteller für seine Rolle in "King Richard". In seiner Dankesrede stellte er sich als Beschützer dar und schien den Ausfall verteidigen zu wollen. Am Montag entschuldigte er sich bei Chris Rock via Instagram. Der Vorfall sei ihm peinlich.

Will Smith: Traumatischer Vorfall in seiner Kindheit

Obwohl Will Smith Insidern zufolge schon seit Jahren nicht mehr gut auf Chris Rock zu sprechen sein soll - weil sich dieser bereits bei den Oscars 2016 eine abfällige Bemerkung über Jada erlaubt hatte, könnte der Ausraster des Oscar-Preisträgers aber auch einen anderen Grund haben. So kommen nun Details aus dem Leben des Schauspielers an die Oberfläche, die als Hinweis auf sein Verhalten bei den Academy Awards interpretiert werden könnten. Mit seiner Gewaltattacke auf Rock hat Smith eindeutig eine Grenze überschritten. Sein Wunsch, seine Frau zu beschützen, könnte seinen Ursprung jedoch in der schwierigen Kindheit des 53-Jährigen haben.