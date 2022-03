Chris Rock äußert sich erstmals zu Will Smiths Ohrfeige

Will Smith hat Chris Rock bei der diesjährigen Oscars auf der Bühne eine schallende Ohrfeige verpasst, nachdem der Komiker einen Witz über Smiths Ehefrau Jada Pinkett gemacht hatte. Darin ging es um ihren kahlgeschorenen Kopf, die Schauspielerin leidet unter krankhaftem Haarausfall. Zurück an seinem Platz rief er noch zweimal in die Richtung von Rock: "Lass den Namen meiner Frau aus deinem verdammten Mund!".

Chris Rock: "Verarbeite noch, was passiert ist"

Zu dem unschönen Vorfall hat sich Chris Rock nun erstmals öffentlich geäußert. Am Mittwochabend (Ortszeit) trat der 57-Jährige bei einer seiner Shows in Boston auf, wo er indirekt auf die Attacke zu sprechen kam."What's up, Boston?", fragte er in die Menge und fügte wohl in Anspielung auf die Oscars, die am Sonntag stattfanden - hinzu: "Wie war euer Wochenende?"

"Ich verarbeite immer noch, was passiert ist", teilte Rock dem Publikum mit.