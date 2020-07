Jada Pinkett Smith: Affäre August Alsina gibt ihr in einem bestimmten Punkt Recht

In einem früheren Interview in der US-Radioshow "The Breakfast Club" behauptee der Musiker zuvor nicht nur, dass er eine Affäre mit der Ehefrau von Schauspielerin hatte, sondern auch, dass Will Smith ihm seinen Segen dazu gegeben haben soll. "Ich bin tatsächlich mit Will zusammen gesessen und hatte ein Gespräch über die Transformation seiner Ehe zu einer lebenlangen Partnerschaft. Und er gab mir seinen Segen", so Sänger, der Interview mit Vulture einmal mehr seinen Standpunkt untermauert, nachdem er von Pinkett Smith und Smith zuvor im "Red Table Talk" auf Gegenwind gestoßen war.

Will Smith und Jada Pinkett Smith wieder glücklich zusammen

"Die einzge Person, die mir die Erlaubnis geben konnte, war ich selbst", hatte die Schauspielerin gesagt. "Ich denke August versuchte zu kommunizieren, dass er keiner ist, der eine glückliche Ehe zerstört - was er wirklich nicht ist. Ich kann mir vorstellen, dass er es als Erlaubnis wahrnahm, weil wir freundschaftlich getrennt waren."

Inzwischen haben sich Pinkett Smith und Smith jedenfalls eigenen Angaben zufolge wieder versöhnt. Das Paar ist seit 1997 verheiratet und hat zwei Kinder. Will Smith wurde als Rapper unter dem Namen The Fresh Prince berühmt und hatte als Schauspieler unter anderem Rollen in der Sitcom "Der Prinz von Bel-Air", sowie Filmen wie "Men in Black", "Ali" und "Das Streben nach Glück". Jada Pinkett Smith spielte zuletzt in Filmen wie "Angel Has Fallen".