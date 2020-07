Körperspracheexpertin zu Pinkett Smiths Affären-Beichte: "Sie verheimlich etwas"

Obwohl Will und Jada nicht alle Details auspaluderten, will die Expertin aber vernommen haben, dass sich das Paar nach wie vor liebt und beide ehrlich zueinander sind.

"Jada legte ihre Hände mehrmals über ihr Herz, was bedeutet, dass sie das, was sie in diesem Moment über ihre Dankbarkeit und bedingungslose Liebe (Anm.: zu ihrem Ehemann) gesagt hat, wirklich gefühlt hat."

Auch bei Will Smith will Brown klare Signale der Zuneigung erkennen: Dieser platzierte seine Füße so, dass sie in Richtung seiner Frau zeigen - laut Brown ein klares Indiz. Wer seine Füße unterbewusst in Richtung einer bestimmten Person zeigen lässt, signalisiere damit Interesse.

Das Paar ist seit 1997 verheiratet und hat zwei Kinder. Will Smith wurde als Rapper unter dem Namen The Fresh Prince berühmt und hatte als Schauspieler unter anderem Rollen in der Sitcom "Der Prinz von Bel-Air", sowie Filmen wie "Men in Black", "Ali" und "Das Streben nach Glück". Jada Pinkett Smith spielte zuletzt in Filmen wie "Angel Has Fallen" und "Bad Moms".

