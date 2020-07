Was Sandra Oh während ihrer "Grey's Anatomy"-Zeit den letzten Nerv raubte

Oh arbeitet seit den 1980er-Jahren als Schauspielerin - hatte sich also bereits eine Karriere aufgebaut, als "Grey's Anatomy" vor 15 Jahren startete. Der Trubel rund um ihre Person sollte aber erst dann so richtig beginnen.

Oh: "Musste lernen, damit umzugehen"

Ihre Berufswahl bereut die 48-Jährige nicht, gewöhnungsbedürftig sei dies aber trotzdem gewesen. "Ich habe den Fokus nie darauf gelegt, unbedingt berühmt zu werden", so Oh. "Was viele aber nicht verstehen: Es ist außergewöhnlich destabilisierend, wenn man seine Anonymität verliert. Und das in einer Art und Weise, die man nicht vorhersehen kann, weil es für jede Person sehr spezifisch ist."