"Dawsons Creek"-Star James Van Der Beek und seine Frau erlitten erneut Fehlgeburt

US-Schauspieler James Van Der Beek und seine Frau Kimberly Brook haben erneut eine Fehlgeburt erlitten. Erst Ende letzten Jahres machten sie öffentlich, ein Kind verloren zu haben. Bei der neuerlichen Schangerschaft hätten sie sich deshalb entschieden, ihr Privatleben zu schützen. Den trautigen Verlust teilen sie nun dennoch.

"Nachdem wir letzten November eine brutale, sehr öffentliche Fehlgeburt erlitten hatten, waren wir überglücklich zu erfahren, dass wir wieder schwanger waren", schreibt der Schauspieler auf Instagram. "Dieses Mal haben wir die Neuigkeiten für uns behalten. Aber letztes Wochenende, in der 17. Woche, hatte die Seele, die wir so gerne auf der Welt Willkommen geheißen hätten, andere Pläne für unsere Familie", so Van Der Beek in seinem emotionalem Statement. Es ist Brooks fünfte Fehlgeburt innerhalb weniger Jahre.