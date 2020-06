Skandal-Biografie über Melania Trump: Auch Wiener Modelagent kommt zu Wort

Spekuliert wird ja sehr viel über Amerikas „First Lady“ Melania Trump (50) – vor allem auch wie es denn wirklich um ihre Ehe mit dem Präsidenten bestellt ist. Eines wird schnell klar, in Sachen Übertreibung, scheint die gebürtige Slowenin ihrem Mann um nichts nachzustehen.

Pulitzer-Preisträgerin Mary Jordan hat sich lange und intensiv mit Melanija Knavs (so ihr gebürtiger Name) beschäftigt und ihre jahrelangen Recherchen im Buch „The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump“, welches kürzlich erschienen ist, zusammengefasst.