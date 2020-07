Freundin der Smiths über Affäre: "Jada hat geholfen, August zu zerstören"

Doch eine Hollywoodschauspielerin, die eine enge Freundin der Smiths sein soll, erhebt nun Vorwürfe gegen der zweifachen Mutter. Sie zweifelt an Jadas Behauptung, sie habe August “helfen” wollen. Die namentlich nicht genannte Schauspielerin bezeichnet die Ehe-Beichte der Smiths sogar als “strategischen” Schachzug.

“Jetzt, da August sein Schweigen gebrochen hat, jetzt willst du einen “Red Table” machen”, zitiert Page Six die anonyme Freundin der Smiths. "Ich werde dir sagen was passieren wird: Ich wette, ihr werdet dafür gefeiert werden."

Ein Freund der Familie behauptet, dass August von Will und Jada in ihr Haus in Südkalifornien eingeladen hätten, weil dieser Probleme gehabt hätte. “Will und Jada haben beide ein großes Herz, sie kümmern sich um Leute”, so der Freund des Paares. "August hat Probleme und er muss mit vielen Dingen umgehen und sie wollten ihm helfen."

Mit welchen Schwierigkeiten der heute 27-Jährige damals konfrontiert gewesen sein soll, verriet weder Pinkett Smith noch der Insider. Die anonyme Hollywoodschauspielerin zweifelt jedoch an den gönnerhaften Motiven der Smiths.

"Du merkst August an und kannst sehen, dass er eine bestimmte Menge an Schmerz empfindet und du kannst aus seinen Worten heraushören, dass er die Wahrheit sagt, während er versucht, die Smiths zu beschützen", sagte sie in einem Interview gegenüber The Post.

"Jada sagt, sie wollte ihn coachen. Was für ein Mentoring soll das gewesen sein, als er das Gefühl hatte, alles für die Beziehung zu geben und sie ihn am Boden zerstört und verletzt zurückgelassen hat?"

Die Schauspielerin hetzt weiter gegen Will Smiths Frau: "Du hast ihm nicht geholfen, du hast geholfen, ihn zu zerstören."