Boris Becker schuldig gesprochen: Tennis-Legende droht lange Haftstrafe

"Das einzige Urteil, zu dem Sie in jedem Anklagepunkt kommen können, ist: 'schuldig'", sagte die Staatsanwältin am Dienstag in ihrem Schlusswort an die Geschworenen gerichtet. Ein konkretes Strafmaß forderte sie - wie in Großbritannien üblich - nicht.

Verteidiger Jonathan Laidlaw betonte hingegen, Becker sei zwar naiv und habe sich nicht um seine Finanzen gekümmert. Er sei aber unschuldig. Es sei kein Verbrechen, sich auf Berater zu verlassen.

Nun wurde Boris Becker von den Geschworenen jedoch für schuldig befunden. Theoretisch könnten dem ehemaligen Tennis-Star bis zu sieben Jahre Haft drohen.