Boris Becker über Streit mit Lilly: "Meine Frau warf Möbel aus dem Fenster"

In einem Strafprozess, der vor einem Londoner Gericht ausgetragen wird, wird Boris Becker vorgeworfen, während seiner Insolvenz Vermögensbestandteile nicht angegeben zu haben, darunter mehrere Tennistrophäen und Auszeichnungen, aber auch Immobilien. Insgesamt umfasst die Anklage 24 Punkte. Becker könnten theoretisch bis zu sieben Jahre Haft drohen.

Becker über angeblichen Ehe-Streit mit Ex-Frau Lilly

Doch nicht nur seine finanzielle Situation, auch seine Ehe mit Ex-Frau Lilly Becker kommt vor Gericht zur Sprache. Seit 2009 waren der ehemalige Tennisprofi und das Model verheiratet. Sie haben einen gemeinsamen Sohn namens Amadeus. 2018 kam es zur Trennung.

Vor Gericht behauptete Boris Becker nun, dass das Model auf seine Bankrotterklärung mit einem Wutausbruch reagiert haben soll. Becker soll laut The National den Anwesenden im Gerichtssaal erzählt haben, dass sich die Insolvenz mitten in einer "stressigen Zeit" mit seiner damaligen Frau Sharlely Lilly Becker ereignete. Zu diesem Zeitpunkt sollen er und Lilly in "getrennten Quartieren" gewohnt haben.