Lindsay Lohan sorgt mit Enthüllung über Karl Lagerfeld für Schlagzeilen

In einem Yotube-Video des Vogue-Formats "Life in Looks" hat Schauspielerin Lindsay Lohan die wichtigsten Mode-Stationen ihrer Karriere Revue passieren lassen. Darin kam die ehemalige Skandalnudel auch auf ihre äußerst innige Beziehung mit dem verstorbenen Mode-Designer Karl Lagerfeld zu sprechen.

Lohan: "Karl Lagerfeld wollte mich adoptieren"

"Wenn ich jemanden wirklich vermisse, dann ist es Karl Lagerfeld", erzählt Lindsay Lohan in dem knapp 17-minütigen Clip, während sie in einem von Vogue zusammengestellten Fotoalbum ein altes Backstage-Foto von sich und dem Modezar betrachtet. "Immer, wenn ich in Paris war, war Karl wie ein Vater für mich – er hat mich wirklich unter seine Fittiche genommen."