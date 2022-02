Fans spekulieren: Arbeitet Lindsay Lohan an "Girls Club"-Fortsetzung?

Zu einem Selfie schrieb die 35-J√§hrige: "Arbeite an etwas Gro√üartigem!" Hinzu f√ľgte sie Kamera- und Herz-Emojis, sowie den Hashtag "#sofetch", welcher auf ein beliebtes Zitate des Filmes hindeutet. Seither tummelten sich etliche Fans auf ihrem Social Media Profil und kommentierten ihr Bild. Ein Follower schrieb: "Kommt Mean Girls zur√ľck?" Auch ein anderer Nutzer wartet gespannt auf eine Aufl√∂sung Lohans kryptischer Bildbeschreibung: "Bitte sag mir, es geht um Mean Girls."

"Girls Club": Kommt endlich eine Fortsetzung?

Der Erfolg des Filmes f√ľhrte sogar dazu, dass eine eigene Musical-Adaption auf dem Broadway produziert wurde. Nicht √ľberraschend, dass Lohan somit gerne ihren Fans den Wunsch nach einer Fortsetzung des Filmes nachkommen will. Nach ihrem Karriere-Absturz und einigen kl√§glichen Comeback-Versuchen k√∂nnte sie ein Sequel des Klassikers auch wieder nach oben auf den Hollywood-Olymp katapultieren. Immer wieder √§u√üerte sie sich in diversen Interviews dazu und bettelte beinahe darum, dass ein zweiter Teil mit allen Darstellern des Originals eine ihrer Traum-Produktionen w√§re.

Auch andere Schauspieler, die im ersten Teil von "Girls Club" zu sehen waren, gaben ihr Interesse an der Produktion kund. Rachel McAdams sagte in einem Interview, sie f√§nde es witzig, wieder in ihre Rolle der zickigen Regina George zu schl√ľpfen und zu sehen, was ihre Filmfigur nach all der Zeit treiben w√ľrde.