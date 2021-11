Lindsay Lohan verlobt: Wer ist eigentlich ihr zukünftiger Ehemann?

In den sozialen Netzwerken hielt sich Shammas in der Vergangenheit sehr bedeckt. Sein Instagram-Profil ist auf privat gestellt und somit für die Öffentlichkeit nicht einsehbar. Auch auf Twitter teilte Lohans Partner bisher noch nichts öffentlich auf seinem Profil.

Laut The Independent sollen Lohan und ihr Verlobter bereits seit zwei Jahren ein Paar sein. Eine Quelle aus Lohans nahestehendem Umfeld sagte der amerikanischen The Sun vor kurzem ebenfalls: "Lindsays Beziehung zu Bader läuft gut. Sie ist jetzt seit ungefähr zwei Jahren mit ihm zusammen." Der Insider fügte über Shammas hinzu: "Er ist ein anständiger Typ. Er ist kein Schauspieler, er ist nicht in der Unterhaltungsbranche tätig, er verwaltet Fonds für vermögende Leute bei der Credit Suisse." Das Paar wohnt in Dubai, wo Lohan selbst bereits seit sieben Jahren lebt.