Wenn "It-Girls" erwachsen werden: Verlobt, verheiratet und (wieder) erfolgreich

Sie gab etwa bekannt, dass sie im Film „The Idol“ eine Rolle habe. Und auch in der Liebe läuft es gut für sie. Vor einigen Monaten nahm sie den Heiratsantrag ihres Freundes, Fitnesstrainer Sam Asghari (27), an.

Auch bei Lindsay Lohan läuft es grad so richtig rund. Hat sie noch kürzlich gemeint, sie hätte keine Zeit für die Liebe, ist sie auch schon überraschend verlobt. Via Instagram verkündete sie jetzt, dass sie den Antrag von ihrem Freund Bader Shammas angenommen hat. „Meine Liebe. Mein Leben. Meine Familie. Meine Zukunft“, schrieb sie dazu. Der prunkvolle Verlobungsring wurde da natürlich auch gleich gekonnt in Szene gesetzt.