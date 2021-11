Britney Spears arbeitet wieder: "Ich habe einen Film gedreht"

US-Superstar Britney Spears genießt ihr Leben in Freiheit nach ihrem Erfolg über die Beendung der Vormundschaft ihres Vaters. Nun dürfte die Sängerin auch wieder arbeiten. Auf Social Media verkündete sie jedenfalls ein neues Projekt. Dabei handle es sich allerdings nicht um ein Album oder neue Musik. Spears soll ihrem Beitrag zufolge bald in einem Film zu sehen sein.

Versucht sie sich erneut als Schauspielerin?

Britney Spears hatte bereits einige Schauspielrollen in der Vergangenheit. Neben etlichen Gastauftritten in verschiedenen TV-Serien wie "How I Met Your Mother" und "Jane the Virgin" spielte sie auch die Hauptrolle der Lucy im Teenie-Film "Not a Girl - Crossroads", für den sie auch ihren Hit "I'm Not A Girl, Not Yet A Woman" als Titelsong beisteuerte. Nun scheint die zweifache Mutter noch einmal unter die Schauspieler zu gehen. Auf Social Media schrieb sie, sie hätte einen Film mit dem Titel "The Idol" gedreht.