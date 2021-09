"Er bringt sie zum Strahlen": Insider gibt Aufkunft zu Jolies Verhältnis zu The Weeknd

Nichtsdestotrotz scheint die sechsfache Mutter Gefallen zu an dem Musiker zu finden, der im Alter von 17 Jahren die Schule abbrach und seinen Künstlernamen wie folgt erklärt: "Left one weekend and never came home" - "an einem Wochenende weggelaufen und nie wieder nach Hause gekommen".

Jolies Gesicht würde immer "aufleuchten" und zu strahlen beginnen, wenn sie auf The Weeknd zu sprechen kommt, plaudert der Insider aus. "Sie erwärmt sich definitiv für Abel", ist sich dieser sicher. Letzterer soll sich mächtig ins Zeug legen, um Jolie zu erobern. "Er hat Charme versprüht und alles getan, um sie zu beeindrucken", heißt es über den Musiker, der in der Vergangenheit unter anderem Model Bella Hadid und Popstar Selena Gomez gedatet hat. Und die Chancen des kanadischen R&B-Stars stehen gar nicht so schlecht. Jolies Umfeld soll jedenfalls der Meinung sein, dass sich durchaus eine romantische Beziehung zwischen den beiden Stars entwickeln könnte.

The Weeknd und Angelina Jolie haben sich zu den Spekulationen bisher aber nicht geäußert.