Romantisches Dinner: Angelina Jolie heizt Gerüchte um neue Beziehung an

Bereits im Juli brodelte die Gerüchteküche, als sich Schauspielerin Angelina Jolie in Los Angeles bei einem schicken Abendessen mit Rapper The Weeknd zeigte. Damals wurden Abel Tesfaye, wie The Weeknd mit bürgerlichem Namen heißt, und die sechsfache Mutter bei einem gemeinsamen Restaurant-Besuch gesichtet. Die beiden hätten nach dem Essen das Lokal mit kurzem zeitlichem Abstand seperat verlassen, berichtete damals die britische Sun. Zuvor sollen sie angeblich Stunden im Restaurant verbracht haben. Beim Verlassen des Lokals sollen sie aber sehr bemüht gewesen sein, kein Aufsehen zu erregen.

Angelina Jolie: Erneutes Abendessen mit The Weeknd

Nun kam es erneut zu einem Treffen zwischen Jolie und The Weeknd, der in der Vergangenheit unter anderem Bella Hadid und Selena Gomez gedatet hat. Am Samstagabend sollen der Musiker und die Ex-Frau von Hollywoodstar Brad Pitt laut Daily Mail erneut gemeinsam im Edel-Restaurant Giorgio Baldi in Santa Monica, Kalifornien, gespeist haben. Zweieinhalb Stunden sollen die 46-Jährige und der 31-Jährige in einem privaten Bereich des italienischen Restaurants verbracht haben.