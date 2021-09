Premiere: Angelina Jolie zeigt Kinder auf Instagram

Rund zwei Wochen nachdem die US-Schauspielerin Angelina Jolie ihr Instagram-Debüt feierte, folgt nun die nächste Premiere: Die 46-Jährige teilte erstmals Bilder ihrer Kinder. Eines zeigt die 16-jährige Zahara Jolie-Pitt, die Toni Morrisons ersten Roman The Bluest Eye liest. Auf dem zweiten Foto schmökert die 15-jährige Shiloh im heuer erschienenen Roman "The Dark Lady" des Rappers Akala. "Dies sind einige der (Buch-)Favoriten in unserem Haus. Welche sind eure", beschriftete Jolie die Bilder.