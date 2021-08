Ewige Rivalin: Angeline Jolie sticht (schon wieder) Jennifer Aniston aus

Angelina Jolie hatte auf Instagram als ersten Eintrag einen handgeschriebenen Brief von einem afghanischen Mädchen über seine Angst vor der Taliban gepostet. Sie habe diesen Brief von einem Teenager in Afghanistan erhalten, schrieb die Schauspielerin am Freitag auf der Internet-Plattform. Die Menschen dort könnten sich jetzt nicht mehr frei in Sozialen Netzwerken äußern.

Sie wolle dabei helfen, die Geschichten und Stimmen von Menschen, die um ihre Menschenrechte kämpfen, auf Instagram zu teilen, schrieb Jolie.