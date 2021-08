Gerüchte: Jennifer Aniston und David Schwimmer sollen mehr als nur "Friends" sein

Es sei aber nie etwas daraus geworden, sagte Schwimmer. "Es war wie zwei Schiffe, die aneinander vorbeifahren, denn einer von uns war immer in einer Beziehung und diese Grenze haben wir nie überschritten." Der erste Kuss der beiden sei dann als Bildschirm-Paar in der Serie vor laufender Kamera passiert. "Wir haben alle unsere Zuneigung und Liebe füreinander in Ross und Rachel geleitet", sagte Aniston.

Aniston und Schwimmer ein Paar?

Nun brodelt die Gerüchteküche: Nach dem Wiedersehen soll es zwischen Aniston und Schwimmer nämlich ordentlich geknistert haben. So berichtet Closer unter Berufung auf namentlich nicht genannte Quellen, dass die Schauspieler sich aktuell heimlich treffen. "Es wurde klar, dass die Erinnerungen an die Vergangenheit bei beiden Gefühle geweckt hatten und dass die Chemie, die sie immer ignorieren mussten, noch vorhanden war", zitiert das Magazin einen angeblichen Insider. "Sie begannen sofort nach den Dreharbeiten zu schreiben und David flog von seinem Haus in New York zu Jen nach L.A." Dort hätten sie "eine schöne Zeit miteinander genossen, geplaudert und gelacht", heißt es. Außerdem sollen sie "beim Weintrinken gesehen worden sein, in ein Gespräch vertieft, während sie durch einen von Jens Lieblingsweinbergen in Santa Barbara spazierten." Was an den Gerüchten tatsächlich dran ist, wissen wohl aber nur die beiden selbst.

Die Erfolgsserie "Friends", wo sie sich kennenlernten, lief zwischen 1994 und 2004. Für eine Sondersendung kamen unlängst alle sechs Hauptdarsteller - neben Aniston und Schwimmer außerdem Lisa Kudrow, Courteney Cox, Matthew Perry und Matt LeBlanc - noch einmal zusammen. Dazu hatten Stars wie Lady Gaga, Cindy Crawford und Justin Bieber Gast-Auftritte.