Skuriller Schlankheits-Tipp von Jennifer Aniston

Wenn es um Alkohol geht, wird natürlich auch nicht über die Stränge geschlagen. Ab und an darf es dann aber doch ein Gläschen sein für die Schauspielerin. Was sie dann so konsumiert? "Margarita – clean, kein Zucker – oder ein Dirty Martini", verriet Aniston und erklärte: "Ich genehmige mir nur zwei oder drei Drinks Maximum und ich habe keine exotischen Drinks. Wenn mich jemand fragt 'Willst du einen Cranberry-Kokosnuss-Gurken-Mix mit Gewürzen oder Hibiskus oder was auch immer', sage ich 'Nein, das will ich nicht.'"

Nach echtem Genuss klingt das alles aber nicht. Vor allem, da zu Jennier Anistons striktem Diät-Plan ja auch noch eine knallharte Fitnessroutine hinzukommt, der sich die Ex-Frau von Brad Pitt schon seit Jahren verschrieben hat.