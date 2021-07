Jennifer Aniston von Freunden mit "Counting Crows"-Frontman verkuppelt

In den 90ern gingen Jennifer Aniston und Sänger Adam Duritz eine zeitlang miteinander aus. Wie es dazu kam, dass sie einander zu daten begannen, hat der "Counting Crows"-Frontman jetzt in einem Interview verraten.

Aniston ging mit "Counting Crows"-Frontman aus

Gegenüber Entertainment Tonight enthüllte der 56-Jährige, Aniston im berühmt-berüchtigten Viper Room getroffen zu haben, der in den 1990er Jahren ein Hotspot für Promis in Los Angeles war, als "Friends" gerade dabei war, bekannt zu werden.

"Ein paar meiner Freunde haben mich angelogen und mir erzählt, dass sie in mich verknallt ist", so Duritz über seine damalige Begegnung mit der Serien-Darstellerin. "Dieselben Freunde haben sie angelogen und ihr gesagt, ich sei in sie verknallt."