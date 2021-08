Luxus pur: Angelina Jolie erfüllt sich Herzenswunsch mit Tochter Shiloh

Der Orient-Express war ursprünglich ein Luxuszug, der erstmals am 5. Juni 1883 von Paris in Richtung Konstantinopel (seit 1930 Istanbul) verkehrte. 1977 stellte der Zug den Linienbetrieb ein. Nach fünfjähriger Renovierung der historischen Wagen wurde dieser im Jahr 1982 wieder aufgenommen. Reisende genießen im Orient-Express sprichwörtlich eine Reise in die Vergangenheit, denn das historische Ambiente wurde bei der Renovierung weitgehend bewahrt. Günstig sind Zugreisen mit dem Orient-Express allerdings nicht. So kostet die 24 Stunden dauernde Fahrt von Paris nach Venedig in einer luxuriösen Grand Suite rund 9.850 Euro.