Schwere Anschuldigung gegen Angelina Jolie: Es geht um Adoptiv-Sohn Maddox

Bevor Jolie Maddox adoptierte, war sie immer wieder in Kambodscha zu Besuch. Mit Mounh soll sie sich bei ihren Aufenthalten in Südostasien angefreundet haben. Er lernte die Schauspielerin während der Arbeit an einem Charity-Projekt kennen. Er soll auch in Maddox' Adoptionsprozess eine zentrale Rolle gespielt haben. So habe er rechtliche Dokumente unterzeichnet, die besagten, dass er Maddox' richtiger Vater sei - was er aber nicht ist. Dadurch habe man bewirken wollen, dass die Adoption durch die kambodschanischen Gerichte schneller genehmigt werden würden. Mounh behauptet allerdings nicht, dass Jolie davon gewusst habe.