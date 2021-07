Kein Unbekannter: Angelina Jolie bei Date mit 15 Jahre jüngerem Sänger erwischt

Erst vor wenigen Tagen hatte Angelina Jolie für Schlagzeilen gesorgt, als sie mit einer Flasche Wein ausgestattet ihrem Ex-Mann Johnny Lee Miller in dessen New Yorker Apartment spätabends einen Besuch abgestattet hat. Ein Klatschmagazin behauptete daraufhin sogar, die beiden hätten bereits vor seit zwei Jahren damit angefangen, wieder heimlich zu daten. Nun sorgte Brad Pitts Ex-Frau jedoch für eine weitere Überraschung, als sie mit Musiker The Weeknd bei einem Rendezvous gesichtet wurde.

Was läuft da zwischen Jolie und The Weeknd?

Der britischen Sun zufolge sollen die 46-jährige Schauspielerin und der 31-jährige Sänger in Los Angeles bei einem schicken Abendessen gesehen worden sein. Donnerstagabend seien Abel Tesfaye, wie The Weeknd mit bürgerlichem Namen heißt, und die sechsfache Mutter im bei Promis angesagtem Restauran Giorgio Bald in Santa Monica gesichtet worden. Die beiden hätten nach dem Essen das Lokal mit kurzem zeitlichem Abstand seperat verlassen. Zuvor sollen sie angeblich Stunden im Restaurant verbracht haben. Beim Verlassen des Lokals sollen sie aber sehr bemüht gewesen sein, kein Aufsehen zu erregen.

Bei ihrem vermeintlichen Date mit The Weeknd trug Jolie ein schwarzes Kleid, dazu einen Trenchcat und Stöckelschuhe. Beim Verlassen des Gebäudes trug sie außerdem einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz. Der Musiker setzte auf ein legeres, wenn auch nicht minder schickes Outfit: The Weeknd wurde mit schwarzem T-Shirt, Jeanshosen und -jacke, Stiefeln und einer Silberkette von Paparazzi geknipst.