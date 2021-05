Seit fast fünf Jahren Single: Angelina Jolie, der Männerschreck

Bereits 2017 hatte Angelina Jolie mit ihrem Single-Status gehadert. "Es gefällt mir nicht, Single zu sein", verriet die damals der Schweizer Zeitung Blick. "Es ist nicht etwas, was ich wollte. Tut mir leid, aber es gibt nichts Gutes daran. Es ist nur schwer."

Seit ihrer Trennung von ihrem Ex-Mann Brad Pitt wurden der sechsfachen Mutter zwar einige Romanzen angedichtet. Einen neuen Partner hat Jolie aber nicht gefunden. Was nicht zuletzt daran liegen könnte, dass die US-Schauspielerin als äußerst wählerisch gilt.

Angelina Jolie verrät, warum sie immer noch Single ist

Im Interview mit der Online-Show E! News Daily Pop hat Jolie nun selbst erklärt, wieso es keinen neuen Mann in ihrem Leben gibt. Das liege wahrscheinlich an der zu langen Liste an No-Gos - also Kriterien, die ein Mann auf keinen Fall mitbringen darf - die sie führe, wenn es um romantische Beziehungen geht.

"Ich bin jetzt schon eine sehr lange Zeit alleine", so Jolie.

Hinzu kommt, dass sie sich um ihre Kinder zu kümmern habe. Und die haben im Leben der Hollywoodschönheit oberste Priorität.

"Ich habe sechs sehr fähige Kinder. Natürlich wache ich auf und will zuerst schauen, ob es ihnen gut geht, vor allem mental. Aber ehrlich gesagt, hat sich das vor einigen Jahren geändert und jetzt schauen sie nach mir und ob es mir gut geht", gestand sie nun. Ihre Kinder seien "sehr coole Menschen" und eine wichtige Stütze für sie. "Sie kümmern sich gut um mich. Wir sind so ein gutes Team und ich bin sehr, sehr glücklich", erzählte Jolie.