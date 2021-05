Nach Rollstuhl-Fotos: Spekulationen um Brad Pitts Gesundheit

Bei der diesjährigen Oscar-Verleihung machte Schauspieler Brad Pitt eigentlich einen fitten Eindruck. Dennoch häuften sich zuletzt spekulative Gerüchte über den Gesundheitszustand des Schauspielers.

Spekulationen um Pitts Gesundheit

Grund waren Paparazzi-Fotos, die Mitte April veröffentlicht wurden und den 57-Jährigen in einem Rollstuhl zeigen. Der Hollywoodstar wurde beim Verlassen einer Klinik in Beverly Hills von seinem Bodyguard geschoben. Pitts Sprechern zufolge soll er einen Termin in einer Zahnarztpraxis wahrgenommen haben. Page Six spekulierte zunächst, dass es sich bei dem Rollstuhl um eine reine Vorsichtsmaßnahme gehandelt habe.

Die Fotos, die im Internet schnell verbreitet wurden, sorgten trotzdem für Spekulationen. Nicht zuletzt, da ein Klatschmagazine unter Berufung auf einen vermeintlichen Insider behauptet, der Mime könnte ein ernsthaftes gesundheitliches Problem herunterspielen.