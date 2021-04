Amanda Seyfried dankt Brad Pitt für die richtige Aussprache ihres Namens bei Oscars

David Finchers Schwarz-weiß-Drama "Mank" über die Entstehung des Hollywoodklassikers "Citizen Kane" ging als klarer Favorit in die 93. Oscar-Verleihung am 25. April. Der Film mit Gary Oldman in der Hauptrolle des titelgebenden Drehbuchautors Herman J. Mankiewicz erhielt von der Academy zehn Nominierungen. Am Ende gewann er zwei Statuen (Kamera und Produktionsdesign).