Jubiläum: Amanda Seyfried teilt süße Liebeserklärung an Ehemann

2017 stand nicht nur die Hochzeit der beiden am Programm, Seyfried und Schauspieler Sadoski sind auch zum ersten Mal Eltern geworden. In der "The Late Late Show With James Corden" gab er damals bekannt, dass Seyfried und er heimlich geheiratet hatten.

"Wir sind ausgerissen. Nur wir zwei und ein Offiziant sind aufs Land gefahren und haben die Sache durchgezogen", so Sadoski.

Ein sogenannter "officiant" kann ein Standesbeamter sein oder ein anderer bestellter Zeuge, der eine Beglaubigung vornimmt. Nach Angaben Sadoskis sei die Trauung "wunderschön" gewesen: "Sie war, wie sie sein sollte." Nach dem besonderen Moment "haben wir den Hund genommen, sind spazieren gegangen und dann nach Hause", so der 43-Jährige.

Er hatte seine Frau in der Sendung als "die Person, die ich liebe, bewundere und am meisten respektiere" bezeichnet.