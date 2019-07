Amanda Seyfried: Streit mit "unrealistisch" dünner Influencerin

"Du verbreitest eine patriarchale Vorstellung"

Ein namentlich unbekannter Freund von Seyfried kommentierte das Bild daraufhin mit: "Es ist total ok, dass du privilegiert und dünn bist, gut für dich (das bin ich irgendwie auch), aber wenn du nicht zugibst, dass dein Wohlstand deine Workouts und deinen Körper möglich gemacht haben, verbreitest du einfach nur die patriarchale (total unrealistische) Vorstellung, dass Frauen sofort nach der Geburt wieder so eine Figur wie vorher haben sollen, eine Unmöglichkeit für alle, die sich keine ausreichende Kinderbetreuung leisten können (und das sind fast alle in diesem Land)."

Seyfried: "Müssen bereit sein, zu diskutieren, was wir verbreiten"

Seyfried (33) postete daraufhin einen Screenshot des Kommentars ihres Freundes und verfasste dazu ein eigenes Statement. "Wenn wir dazu bereit sind, dafür bezahlt zu werden, mit unserem Lebenswandel zu protzen (und einige in der Zwischenzeit zu inspirieren), dann müssen wir dazu bereit sein, das zu diskutieren, was wir verbreiten."

Die Schauspielerin fuhr fort: "Wir müssen unsere Handlungen begründen - und nicht vor den Problemen wegrennen, die damit repräsentiert werden." Man solle sich Zeit nehmen, darüber nachzudenken, was man in die Öffentlichkeit trägt und ob es das Wert sei, so Seyfried.