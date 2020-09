Amanda Seyfried zum zweiten Mal Mama geworden

Die Schauspieler Amanda Seyfried ("Mamma Mia") und Thomas Sadoski ("The Newsroom") sind wieder Eltern geworden. Tochter Nina kam 2017 zur Welt, im selben Jahr, in dem sich das Paar auch da Jawort gab. In der "The Late Late Show With James Corden" gab er damals bekannt, dass Seyfried und er heimlich geheiratet hatten."Wir sind ausgerissen (...) und haben die Sache durchgezogen", so Sadoski.

Die Geburt ihres zweiten Kindes - ein Sohn - verkündeten er und Seyfried auf dem Instagram-Account der Wohltätigkeits-Organisation War Child USA, die sich für Kinder in Kriegsgebieten einsetzt. Mit der Geburt ihres Sohnes wollen sich beide nun verstärkt starkmachen.

"Seit unserer Tochter vor drei Jahren auf die Welt gekommen ist, ist unser Engagement für unschuldige Kinder, die so brutal von Konflikten und Krieg betroffen sind, eine treibende Kraft in unserem Leben", werden beide auf Instagram zitiert.