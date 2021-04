Halle Berrys überraschende Reaktion auf Spott über ihre Oscar-Frisur

Eines der Tuschelthemen bei den diesjährigen Oscars, die Sonntagnacht über die Bühne gingen: Halle Berrys neue Frisur. Die Schaupielerin präsentierte sich auf dem Red Carpet mit einem kurzen Bob und Baby-Bangs (Anm.: sehr kurze Stirnfransen). Ihr dunkles Haar wurde zudem mit Strähnchen stellenweise aufgehellt.

Halle Berry für Oscar-Frisur verspottet

Nur kurz nachdem Berry bei den Oscars angekommen war, um sich in ihrer Robe den Fotografen zu präsentieren, wurde sie zum Thema in den sozialen Medien. Auf Twitter wurde die 54-Jährige von Usern in einer Reihe von Memes auf die Schaufel genommen. Es hagelte unter anderem Vergleiche mit Johnny Depps Frisur als Willy Wonka in "Charlie und die Schokoladenfabrik", der Animationsfigur Edna Mode und Beyoncés superkurzen Stirnfransen, die sie sich 2014 verpassen ließ.