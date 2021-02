Vergrault sie alle ihre Partner? Halle Berry rechnet nach Vorwürfen mit Ex-Lieben ab

Doch das war nicht der einzige Hater, der von Berry Konter bekam.

Nachdem ein Follower ihr vorgeworfen hatte: "Das ist, was die meisten Frauen ihren Männern sagen, die für alles bezahlen", entgegnete Halle: "Nun, ich bin keine von ihnen. Kein Mann hat sich jemals um mich gekümmert."

An anderer Stelle fügte sie hinzu, dass es "falsch" und "Erpressung" sei, einem Ex unangemessene Beträge an Kindergeld zu zahlen.

Drei gescheiterte Ehen

Halle Berry war zuletzt mit Olivier Martinez verheiratet. Das Paar hatte sich 2015 nach zwei Ehejahren getrennt. Die Ehe wurde 2016 offiziell geschieden. Es war die dritte gescheiterte Ehe für die Schauspielerin, die von 1993 bis 1997 mit David Justice und von 2001 bis 2005 mit Eric Benet verheiratet war. Von 2005 bis 2010 war sie außerdem mit dem Männermodel Gabriel Aubry zusammen, von dem Tochter Nahla ist.

2017 hatte Halle Berry in einem Interview gestanden, dass sie sich wegen ihren zerbrochenen Ehen lange Zeit "schuldig" gefühlt habe.