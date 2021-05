Angelina Jolie schwärmt von ihren Kindern: So verbringt sie den Muttertag

Den anstehenden Muttertag am Sonntag, den 9. Mai, wird Hollywoodstar Angelina Jolie damit verbringen, die Füße hochzulegen. Wie die 45-Jährige nun in einem Interview erzählte, werden sich ihre Kinder Maddox (19), Pax (17), Zahara (16), Shiloh (14) und die Zwillinge Vivienne und Knox (12) wohl darum bemühen, ihrer Mama eine Überraschung zu bescheren.

Angelina Jolie freut sich auf den Muttertag

In der TV-Show "Extra", in der Jolie ihren neuen Film "Those Who Wish Me Dead" bewarb, sprach die Schauspielerin darüber, welche Bedeutung der Muttertag für sie hat.

"Es bedeutet viel für Mütter, also vergesst ihn nicht. Meine Kinder waren schon immer toll beim Muttertag. Der Spaß für mich ist, dass ich nichts plane, ich tue nichts, und sie alle neigen dazu, zusammenzuarbeiten, um mich mit etwas zu überraschen", plauderte die sechsfache Mutter aus dem Nähkästchen.