Angelina Jolie macht letzten emotionalen Cut von Brad Pitt

Denn Jolie soll vor Gericht einen Antrag gestellt haben, ihre Anteile an dem gemeinsamen Unternehmen verkaufen zu dürfen. Aktuell ist dies aufgrund des laufenden Scheidungsprozesses nicht möglich. Laut dem Promiportal TMZ erhoffe sie sich eine schnellstmögliche Aufhebung der Sperre.

Unter dem Spitznamen "Brangelina" galten Pitt und Jolie jahrelang als das Hollywood-Traumpaar. Die beiden hatten sich im Jahr 2004 bei den Dreharbeiten zur Actionkomödie "Mr. & Mrs. Smith" kennengelernt. Darin spielen sie ein Agenten-Ehepaar, das sich gegenseitig eliminieren soll. 2015 waren sie erneut als Ehepaar im Kino zu sehen, in dem Ehedrama "By the Sea".

Kurz nach den Dreharbeiten zu "Mr. & Mrs. Smith" trennte sich Pitt von seiner damaligen Ehefrau, der Schauspielerin Jennifer Aniston. Im Jahr 2006 bekamen Pitt und Jolie ihr erstes gemeinsames Kind - Tochter Shiloh. Zuvor hatte Jolie bereits den kambodschanischen Buben Maddox angenommen, 2005 adoptierte sie das Mädchen Zahara aus Äthiopien. 2007 adoptierten beide zusammen den vietnamesischen Buben Pax Thien. 2008 kamen im französischen Nizza zwei weitere gemeinsame Kinder zur Welt: die Zwillinge Vivienne Marcheline und Knox Leon. Die Familie Pitt-Jolie war seitdem zu acht.