Angelina Jolie hat in einem Artikel, den sie für das Time-Magazin verfasst hat, einen seltenen Einblick in ihr Leben als Mutter von sechs Kindern gegeben - und in die Schwierigkeiten, mit denen sie sich zuweilen konfrontiert sieht. Die 46-Jährige interviewte den Medizinstudenten Malone Mukwende zu seiner Initiative, die versucht medizinische Wissenslücken in Bezug auf People of Colour zu schließen.

Angelina Jolie über Rassismus in der Medizin

Der 20-Jährige hat einen Leitfaden zur Diagnose von Hauterkrankungen bei dunkleren Hauttönen erstellt - da die meisten medizinischen Bücher dies versäumen. In ihrem Artikel erklärte sie, dass sie selbst Schwierigkeiten hatte, medizinischen Rat für ihre Kinder "mit unterschiedlichem Hintergrund" zu finden, als sie alle den gleichen Ausschlag hatten. Sie gab auch bekannt, dass ihre 16-jährige Tochter Zahara kürzlich operiert wurde.

"Ich weiß, dass jeder Ausschlag je nach Hautfarbe drastisch unterschiedlich aussehen kann", sagte die engagierte Menschenrechts-Aktivistin. "Aber immer, wenn ich mir Krankenblätter ansah, war der Bezugspunkt immer weiße Haut", fügte sie hinzu.