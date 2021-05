Chance auf Versöhnung mit Pitt? Angelina Jolies Aussage lässt aufhorchen

Seit ihrer Trennung im Jahr 2016 liefert sich das einstige Hollywoodpaar Brangelina einen unerbittlichen Sorgerechtsstreit vor Gericht. Nachdem sich Brad Pitt und Angelina Jolie getrennt hatten, blieben die sechs gemeinsamen Kinder bei ihrer Mutter. Pitt, dem lediglich ein Besuchsrecht zuteil wurde, kämpft indes für ein geteiltes Sorgerecht.

Das Verhältnis des einstigen Ehepaares gilt als zerrüttet. Zuletzt wurde bekannt, dass Jolie vor Gericht Beweise dafür erbringen wolle, dass es in ihrer Beziehung vonseiten Pitts zu häuslicher Gewalt gekommen sei.

Jolie: Versöhnung mit Pitt nicht ausgeschlossen?

Eine Aussage Jolies lässt nun aber aufhorchen. Die Schauspielerin rührt derzeit die Werbetrommel für ihren neuen Film "Those Who Wish Me Dead". Im Gespräch mit dem Portal Vip.de wurde sie nun gefragt, wie sie denn zum Thema Vergebung stehe. Darauf angesprochen, ob sie an zweite Chancen glaube, sagte die 45-Jährige: "Ich glaube, wenn wir uns umschauen, haben wir die Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen. Und unser Leben zu ändern oder präsenter darin zu sein oder einen Schritt in die richtige Richtung zu gehen. Viele dieser Kämpfe fechten wir innerlich aus. Wir haben die Möglichkeit dazu, sie wahrzunehmen oder auch nicht. Ich denke wir können uns jeden Tag verändern und aus unserer Komfortzone treten."