Für die Schönheit: Warum Angeline Jolie Bienen schützt

Angelina Jolie, seit längerem als Botschafterin des UN-Hochkommissariats für Flüchtlinge (UNHCR) bekannt, unterstützt jetzt auch ein neues „WOMEN FOR BEES“ -Programm.

Umwelt und Artenschutz stehen bei der Schauspielerin genauso auf der Agenda wie ein Beauty-Shooting. Schließlich achtet Jolie damit auch auf sich selbst. Bekannt ist ja, dass Honig sowohl eine heilende wie auch hautreparierende Wirkung hat, Narbenheilung beschleunigt und der Hautalterung entgegenwirkt.

Umso erfreulicher also, dass der Beauty-Konzern Guerlain jetzt dieses Wissen in die neue UNESCO-MAB (Man and the Biosphere) Partnerschaft in Zusammenarbeit mit der OFA (Observatory of Apidology), steckt, um Imkerinnen auszubilden und weltweit Imkerunternehmen aufzubauen.