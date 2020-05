Das Geheimnis der Blauen Biene: Warum sie in Österreich verbreitet ist

Die Biene als Suchtgift-Fahnder

Knapp die Hälfte der in Mitteleuropa vorkommenden nestbauenden Wildbienenarten sind auf bestimmte Blüten spezialisiert und sammeln ausschließlich Pollen einer einzigen Pflanzengattung oder -familie. Auch deshalb ist für das Überleben der Wildbienen eine große Pflanzenvielfalt besonders wichtig, da sie nicht auf andere Pollenquellen ausweichen können. Die andere Hälfte der Wildbienen sind Generalisten und freuen sich über unterschiedliche Pollenquellen. Diese Eigenschaft hat die Universität in Gießen näher untersucht und eine zukunftsweisende These bereits mit dem Landeskriminalamt Wiesbaden getestet. Denn wenn die Bienchen schon so feine Riechwerkzeuge haben, dass sie jede Nuance von Pheromonen aus mehreren Kilometern Entfernung unterscheiden können, warum sie nicht gleich für einen einzigen Geruch konditionieren? Kokain, Heroin, Sprengstoff beispielsweise? So könnten die fleißigen Bienen auf Flughäfen und Bahnhöfen den herkömmlichen Drogenspürhund ersetzen, dessen Ausbildung Jahre dauert. Auch eine junge deutsche Polizistin und Imkerin hat bereits Bienen für ihre Bachelorarbeit „Untersuchung der Praxistauglichkeit von Bienen als Drogenschnüffler“ entsprechend konditioniert. Eine Praxis, die laut der Gießener Universität für Angewandte Zoologie in den Vereinigten Staaten angeblich bereits eingesetzt wird.

Die Biene als Influencer

Summ, summ, summ – sportlich auf den Hinterbeinen summt die kleine Biene am Wegrand, vor sich eine Almmit herrlich duftenden Wildkräutern und genießt den Blick ins Hochgebirge. Reine Fantasie? Nein, nur eine tricky Fotomontage des Schweizer Bonbonherstellers Ricola, der seine Honig-Biene auf Instagram als Influencerin auftreten lässt. „ B.“ wurde bereits an den schicksten Plätzen gesichtet: vom Eiffelturm bis an die Côte. Das Geld, das bei denWerbedeals lukriert wird, fließt in den Bee-Fund „Je suis B.“, eine französische Instagram-Initiative (https://beefund.fondationdefrance.org). Mittlerweile hat Biene „ B.“ bereits über 280.000 Follower. Der Bee-Fund setzt sich damit in Frankreich vor allem für mehr Biodiversität und eine biologische Landwirtschaft ein, um das weltweite Bienensterben zu verhindern und dem Lebensraumverlust aller Bienenarten entgegenzuwirken, der auch durch intensives Mähen gefährdet ist.