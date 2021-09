Nicht nur die Kinder: Worum sich Jolie und Pitt jetzt vor Gericht streiten

Berichten zufolge streiten sich Pitt und Jolie jetzt um Château Miraval, das 164-Millionen-Dollar Weingut, das sie zusammen in Frankreich besitzen. Pitt soll am 21. September in Luxemburg Klage eingereicht haben, in der seine Ex-Frau beschuldigt wird, versucht zu haben, ihn von einem möglichen Verkauf auszuschließen, während sie versuchte, ihre Aktien zu verkaufen. Beide besitzen aktuell noch jeweils 50 Prozent der Anteile an dem Luxus-Anwesen, auf dem sie 2014 im Beisein ihrer Kinder geheiratet hatten.

Pitt hintergangen?