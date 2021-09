Überraschende Bromance: Was Brad Pitt und Bradley Cooper verbindet

Brad Pitt und Bradley Cooper sorgten bei den US Open 2021 für eine Überraschung, als sie sich am Sonntag beim Herreneinzel-Finale zusammen im Arthur Ashe Stadium in Queens zeigten. Dass die beiden Schauspieler so gut befreundet sind, war bisher vielleicht nicht jedem bekannt.

Bradley Cooper unterstützte Pitt bei Alkoholentzug

Beim Match Novak Djokovic gegen Daniil Medvedev schienen sich die zwei Hollywoodstars jedenfalls bestens zu verstehen. In der Vergangenheit hat Pitt auch öffentlich über seine "Bromance" mit Cooper geschwärmt. So bedankte er sich im vergangenen Jahr sogar bei dem "Hangover"-Star dafür, ihm dabei geholfen zu haben, nach seinen Alkoholproblemen in der Vergangenheit trocken zu werden.