Erfolgswelle: Gleich drei große Jobs für Lindsay Lohan

Lindsay Lohan: "Mache mich gern über Vergangenheit lustig"

In einem Gespräch mit der amerikanischen Vogue ging sie genauer auf ihr neues Leben und den Super-Bowl-Deal ein: "Ich fühle mich wohl in meiner Haut: Ich habe mich spirituell, mental und körperlich weiterentwickelt. Ich mache mich gerne über die Vergangenheit lustig und lasse sie so hinter mir. Es fühlte sich einfach so an, als wäre der Zeitpunkt für mich angemessen. Und es kommt anderen Menschen in gewisser Weise zugute, weil es zeigt, wie man durch Gesundheit und Bewegung wieder zu sich zurückkommen kann. Ich denke, das war eine schöne Art, diese Geschichte zu erzählen."